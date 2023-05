Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Oktober spielt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wieder in Speyer. Bei den Musiktagen gibt sie ein Konzert in der Stadthalle mit Werken von Beethoven und seinen Lehrern. Der Solist kommt aus dem Orchester: Es ist Solocellist Florian Barak.

Das Programm für das Konzert in Speyer, das es nur in der Domstadt gibt, wurde recht kurzfristig konzipiert. In der virtuellen Pressekonferenz im Frühjahr hatte Intendant Beat Fehlmann noch anderes geplant.