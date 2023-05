In Zeiten von E-Mails, Twitter-Botschaften und Messenger-Diensten ist die gute alte Flaschenpost etwas aus der Mode gekommen. Trotzdem findet sich auch heutzutage noch manche Nachricht, die in einer Buddel auf die Reise gegangen ist. Wie diese hier, die am Strand der Eiland de Zaag angespült wurde, einer sandigen Insel in der Nieuwe Maas kurz vor Rotterdam: „Halo ich heise Ingeborg ich bin 9 Jahre alt. Und ich wohne in Kopenhargen Aber ich bin grade zu besuch bei meiner oma in Spreyer am rhein. Und ich bin duitsch danisch.“ So ist es im Originaltext auf dem Zettel zu lesen, der sich in der Flasche befunden hat. Gefunden hat den gläsernen Transportbehälter die Holländerin Esther van der Schaaf aus Krimpen aan de Lek am niederländischen Königstag, welcher ist der 27. April. Van der Schaaf bewies sogleich Weitsicht und postete den Inhalt des Schreibens auf Facebook, in der Hoffnung, so die junge Urheberin ausfindig machen zu können, um ihr von der Entdeckung zu berichten.

Das Papier war etwas feucht geworden, was aber der Schrift glücklicherweise nichts anhaben konnte. Über den Hinweis auf die Domstadt landete der Post schließlich auch in einer Speyerer Facebook-Gruppe – und dort meldete sich dann auch jemand, der vorgab, Ingeborg zu kennen und die Verbindung herstellen zu können. Die Frage ist nun, wie lange die Nachricht auf dem Wasserweg unterwegs war – und ob die Post im Kouvert wirklich schneller gewesen wäre als diejenige in der Flasche.