Von rund 400 Flüchtlingen, die sie in gemeinschaftlichen und privaten Unterkünften unterbringen muss, hatte die Stadtverwaltung Ende Januar berichtet. Sie erwartet rund 250 weitere Personen, habe dafür aber noch nicht in ausreichendem Maß Quartiere zur Verfügung. Ob Speyer aktuell über oder unter dem Soll an Flüchtlingszuweisungen liegt, kann dabei weder die Stadt noch das Land genau sagen: „Es handelt sich um einen fließenden Prozess“, erklärt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes. Geflüchtete würden innerhalb von Rheinland-Pfalz nach dem Landesaufnahmegesetz auf die Kommunen verteilt: Es gebe individuelle Verteilquoten, die auf der Einwohnerzahl – zuletzt zum Stichtag 30. November 2022 – basierten. Für den Fall, dass eine Stadt (wie Speyer) Sitz einer Aufnahmeeinrichtung des Landes ist, werde dieser Wert jedoch prozentual abgesenkt. Für die Domstadt bedeute das, dass sie nicht 1,27 Prozent der Asylsuchenden im Bundesland, wie es nach der Einwohnerzahl erforderlich wäre, sondern nur 0,99 Prozent aufnehmen müsse. Für den AfA-Standort verringere sich die Aufnahmequote somit um 25 Prozent.