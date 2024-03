Die Stadt Speyer sucht weiteren privaten Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten.

Die Verwaltung hat am Donnerstag einen Aufruf gestartet, nachdem sie im Vorjahr mit einem solchen Vorgehen gute Erfahrungen gemacht hatte. Sie konnte die ihr zugewiesenen Flüchtlinge infolge von Anmietung und Kauf privater Gebäude bislang ohne Container unterbringen. Wegen der Krisen in der Welt stiegen die Zuweisungen von Geflüchteten an die Stadt, teilt diese nun mit. „Da die städtischen Unterbringungsmöglichkeiten begrenzt sind, sucht die Stadtverwaltung Speyer dringend Wohnraum, um den aktuellen wie auch den noch kommenden Zuweisungen gerecht zu werden.“ Potenzielle Vermieter werden gebeten, sich unter E-Mail ukrainehilfe@stadt-speyer.de zu melden. Es gehe um längerfristige Anmietungen.