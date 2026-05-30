Kapazitätsprobleme bei der Flüchtlingsunterbringung haben der Stadt über Jahre Sorgen bereitet. Damit ist es derzeit vorbei.

„Die Unterbringungssituation sieht sehr gut aus“, berichtete der städtische Abteilungsleiter Michael Spieß im Sozialausschuss. Hatte die Verwaltung in der Vergangenheit befürchtet, ihre Sammelunterkünfte könnten nicht ausreichen, so sei heute im Birkenweg, in der Engelsgasse und im ehemaligen Stiftungskrankenhaus genügend Platz. Seit Jahresbeginn bis einschließlich 2. Juni seien der Stadt Speyer vom Land nur 27 unterzubringende Flüchtlinge zugewiesen worden, davon – als größte Gruppen – acht aus Syrien, sieben aus der Ukraine und drei aus der Türkei.

„Die Zuweisungszahlen sind wie auch in anderen Kommunen stark zurückgegangen“, erklärte Spieß. Er deutete an, dass verschärfte Grenzkontrollen eine Ursache dafür sein könnten. Wie lange die beiden Blocks vom früheren Kasernengelände im Birkenweg (außerhalb der Aufnahmeeinrichtung des Landes) noch genutzt werden können, sei indes ungewiss, weil die Bundeswehr Interesse hat, nach Speyer zurückzukehren. „Vielleicht haben wir Glück und können diese beiden Gebäude behalten“, so der Abteilungsleiter. Er habe aber keine verbindlichen Informationen dazu.