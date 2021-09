Vorsichtig optimistisch gibt sich das Land als Betreiber nach dem erneuten Corona-Ausbruch in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Speyerer Kurpfalzkaserne. Es waren laut Gesundheitsamt zwar bis Mittwoch 17 Fälle unter den rund 700 Bewohnern; es handele sich aber „überwiegend um Neuzugänge, die separiert waren“, so die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes auf Anfrage. Sprecherin Anja Gilweit betont, dass es keine Vermischung mit der „Bestandsbewohnerschaft“ gab. „Alle Positiven befinden sich in Quarantäne“, berichtet sie. Derzeit seien keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. In der zweiten Viruswelle hatte es bis zu 80 Corona-Fälle parallel in dem Quartier gegeben.

