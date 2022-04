Rund 300 ukrainische Kriegsflüchtlinge hatten sich Ende voriger Woche beim Bürgerbüro und der Ausländerbehörde der Stadt Speyer registriert. 122 davon sind Jahrgang 2004 und jünger, viele im Kindergarten- oder Schulalter . 25 besuchten zu diesem Zeitpunkt Speyerer Schulen. „Wir erhalten täglich neue Informationen“, sagte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU). Sie regt einen runden Tisch an, an dem sich Lehrkräfte über die Bedürfnisse der Schüler austauschen können.

Die Flüchtlinge haben Anspruch auf finanzielle Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Anträge dafür bearbeitet die Stadtverwaltung – nicht immer so zügig, wie sich das die Betroffenen wünschen: Eine Frau aus Speyer-West, die sich um zwei Flüchtlingsfrauen – eine davon mit Säugling – kümmert, beklagte, dass deren Antrag vom 10. März bis vorige Woche unbeantwortet war und sie auf Vorsprache beim Amt nur vertröstet werde.

„Längere Wartezeit als üblich“

Mittlerweile müsste der Bescheid ergangen sein, so die Verwaltung auf Anfrage. Sie bestätigt aber, dass es in diesem Fall „eine längere Wartezeit gab als üblich“. Ein Grund dafür sei die Pandemie: „Fast die komplette zuständige Abteilung war zuletzt betroffen und positiv in Corona-Quarantäne.“ Eine Stadt-Sprecherin lobt die vielen privaten Helfer in Speyer, erinnert sie aber an ihre „persönliche und unter Umständen auch längerfristige Verantwortung“ für die Geflüchteten, die nicht den „offiziellen Weg“ über die Landesaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) wählten. Die Betreuerin der Ukrainerinnen mit Baby will das so nicht stehen lassen: „Zum Glück hat uns die Tafel geholfen, die Frauen hatten nichts“, berichtet sie über die drei Wochen ohne einen Bescheid vom Sozialamt.