Die Aufnahme Schutzsuchender in Speyer steht am Dienstag, 13. Juni, 17 Uhr, auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ältestenrates im Stadtratssitzungssaal. Als Reaktion auf die Debatten in der Stadt um einen Standort für eine weitere Flüchtlingsunterkunft will die Verwaltung über die allgemeine Situation informieren. Die zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit ist notwendig, weil die städtischen Einrichtungen im Birkenweg, in der Engelsgasse und im ehemaligen „Stift“ wohl im Herbst vollständig belegt sein werden. Zugleich werden der Stadt vom Land weiterhin monatlich etwa zehn bis zwölf Asylbegehrende zugewiesen. Um für diese Menschen Wohnraum zu schaffen, soll in der Butenschönstraße gegenüber vom Judomaxx eine Containersiedlung für bis zu 75 Personen entstehen. Die Stadt hat angekündigt, sich gegen eine weitere Zuweisung Geflüchteter wehren zu wollen.