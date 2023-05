Oberbürgermeister Stefanie Seiler (SPD) hat sich am Dienstag „sehr enttäuscht“ über den Verlauf der Gespräche mit dem Land zur Unterbringung von Flüchtlingen gezeigt. Die Regionalkonferenz, zu der Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Montag Vertreter von Landkreisen, kreisfreien Städten, Landkreistag und Städtetag nach Speyer eingeladen hatte, sei leider „ergebnislos“ geblieben, teilte Seiler auf Anfrage mit. „Konferenzen dieser Art sind für uns als Kommune nicht mehr zielführend, weshalb wir nach wie vor unmittelbare, pragmatische Handlungsansätze nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Landesebene fordern“, sagte Seiler, die sich Lösungsvorschläge seitens des Landes erhofft hatte. „Seit Monaten“ würden die Kommunen im Land und auch Speyer signalisieren, dass „dringender Handlungsbedarf“ bestehe, „um Geflüchtete adäquat unterbringen und versorgen zu können“. Es gehe dabei nicht nur um ausreichend finanzielle Hilfen seitens des Landes und des Bundes. „Es geht auch darum, dass durch Fachpersonal in Kitas und Schulen ebenso wie geeignete Unterbringungsangebote ausreichend Möglichkeiten geschaffen werden müssen, um die Menschen, die zu uns kommen, in die Gesellschaft zu integrieren“, sagte Seiler. Dies sei eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe, mit der die Kommunen von Land und Bund nicht alleine gelassen werden dürfen“, kritisiert Seiler: „Seit Monaten kreisen wir nur um die Probleme und bekommen keinerlei Antworten.“ Nachdem die bisherigen Gespräche allesamt keine Ergebnisse gezeitigt hätten, müssten die Kommunen nun selbst Lösungen finden. Dass die Herausforderungen, vor der Städte, Gemeinden und Kreise stünden, „keinerlei Gehör finden und ernsthaft aufgenommen werden“ sei „sehr enttäuschend“. Wie man weiter vorgehe, „werden wir deshalb intern beraten.“