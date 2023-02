Stadtplanerin Lena Straßner hat dem Gestaltungsbeirat das Beteiligungskonzept für die Umgestaltung des ehemaligen Stiftungskrankenhauses vorgestellt. Demnach gibt es derzeit eine Zwischenbelegung. Im Untergeschoss lagert das Kinder- und Jugendtheater Kostüme und Requisiten, im Erdgeschoss arbeitet die städtische EDV. Das gesamte Obergeschoss soll Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden. Nach Auskunft Straßners sind die Räume mittlerweile beinahe bezugsfertig.

Eine Online- und analoge Umfrage zur künftigen Nutzung des Stiftungskrankenhauses startet am 31. März und bleibt bis zum 1. Mai geöffnet. Die Ergebnis-Präsentation ist auf den 8. November terminiert.

Im ersten und zweiten Quartal 2024 sollen Leitlinien zur Umnutzung erarbeitet werden. In den ersten drei Monaten des nächsten Jahres ist die Auftaktveranstaltung inklusive mehrmonatiger Ausstellung vorgesehen. Ergebnisse werden laut Straßner im zweiten Quartal präsentiert. Der anschließende Architekten-Wettbewerb soll das ehemalige Stiftungskrankenhaus 2025 in die Zukunft führen.

Gebäude aufwerten

Das Interesse der Bevölkerung an der geplanten Krankenhaus-Umnutzung sei groß, berichteten Stadträte dem Gestaltungsbeirat, der von außen auf die Entwicklungen in Speyer schaut. Ein Mitglied empfahl zuvor eine Werbekampagne, um das wenig attraktive 1970er-Jahre-Waschbeton-Gebäude in der Öffentlichkeit aufzuwerten. Nicht zum ersten Mal forderte der Speyerer Architekt Karl-Heinz Erny die Einbeziehung des nahe gelegenen Königsplatzes in das Raumkonzept. Rosemarie Keller-Mehlem (Unabhängig für Speyer) begrüßte die generationenübergreifenden Pläne zur Nutzung der früheren städtischen Klinik. Ob der derzeit nicht gedeckte Bedarf an Kurzzeit-Pflegeplätzen im Stiftungskrankenhaus aufgefangen werden könne, werde das künftige Nutzungskonzept zeigen, hoffte die Politikerin auf eine sinnvolle Belegung des Gebäudes.