Die Menschen in Nord fühlen sich ein Stück weit abgehängt von der Entwicklung der Gesamtstadt. Manche wähnen sich alleingelassen, gerade beim Thema Flüchtlinge. Am Aktionsstand der RHEINPFALZ wird am Dienstag allerdings auch deutlich: Es wird nicht nur geklagt, und es gibt Lösungsvorschläge.

Das Thema Flüchtlinge, es treibt die Menschen um, die am Dienstag an den Stand der RHEINPFALZ vor dem Mehrgenerationenhaus im Weißdornweg kommen. „Ich finde, andere Stadtteile könnten uns entlasten und ebenfalls Geflüchtete aufnehmen“, sagt Petra Fahrenbach, die seit mehr als 30 Jahren in Nord wohnt. Sie kann nicht nachvollziehen, warum im Neuland im Süden oder im Oberkämmerer im Südwesten der Stadt Anwohner auf die Straße gingen, um die Unterbringung einer vergleichsweise geringen Anzahl an Schutzsuchenden – die Rede ist aktuell von 75 – zu verhindern.

Denn zugleich wird nach Fahrenbachs Eindruck beim Standort für eine weitere Flüchtlingsunterkunft mit dem Finger auf Nord gezeigt – also den Stadtteil, in dem bereits die meisten Geflüchteten lebten, nicht zuletzt aufgrund der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA). Dort in der Kurpfalzkaserne hat das Land derzeit rund 1400 Menschen einquartiert. Dazu kommen rund 200 Menschen in städtischen Sammelunterkünften im Birkenweg.

Diese große Anzahl mache sich im täglichen Stadtteilleben bemerkbar, sagt Fahrenbach. Probleme zeigten sich in Kindergärten, Schulen oder auch beim Einkaufen. Dass Nord die Integration so vieler Neuankömmlinge zu schultern habe, werde ihr in der Diskussion zu oft vergessen oder „heruntergespielt“.

Bushaltestelle vor Kaserne reaktivieren

Wolfgang Hoffmann, der vor seiner Pensionierung als Polizeibeamter die Ermittlungsgruppe Migration in der AfA leitete, ist eigens aus West herübergekommen. Er ist heute als Kontaktperson für den AfA-Betreiber tätig und schlägt vor, anstelle der Bushaltestelle im Birkenweg diejenige vor der Kurpfalzkaserne zu reaktivieren. Das würde die Lärmbelastung der Nachbarn durch Wartende vermindern und die Wege sowohl für die Bewohner der AfA als auch für die dort Arbeitenden verkürzen. Weiterer positiver Nebeneffekt: „Die Zaunkletterei hört auf, weil es ja keinen Anlass mehr dazu gibt“, sieht Hoffmann nur Vorteile – und nun die Stadtverwaltung am Zug.

Eine Änderung beim Busverkehr erhofft sich auch Marianne Schuck: Die Bewohner des Blumenviertels, die weniger mobil seien, hätten es derzeit zu weit zur nächsten Haltestelle: „Bei uns müsste auch mal ein Bus durchfahren.“

Viele Flüchtlinge sind „sehr höflich“

Auf die Standortfrage für Flüchtlingscontainer geht am Redaktionsstand auch Manfred Kuchenbauer ein. Der 74-Jährige wundert sich über die kritischen Stimmen aus der Weststadt zur Ansiedlung in diesem Quartier: „Die sollen sich mal überlegen, wer von ihnen nach dem Krieg alles geflüchtet und dort untergekommen ist. Ich habe etwas dagegen, dass sich die Leute so aufregen.“ Er verstehe Vorbehalte gegen Flüchtlinge nicht. In Speyer habe er viele erlebt – „sehr höflich“.

„Viele sind sehr freundlich“, sagt auch Armin Hög über die Flüchtlinge. Für den früheren Waldseer, der heute gerne in Speyer-Nord lebt, ist die AfA „kein Thema“. Ganz ähnlich äußert sich Jana Schellroth, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses im Weißdornweg: „Bei uns ist die AfA kein Aufreger.“ Leserin Marianne Schuck ist erstaunt, als sie hört, dass in der AfA nicht mehr 700, sondern 1400 Geflüchtete leben: „Ich habe davon noch nichts gemerkt.“