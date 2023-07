In der Stadtratssitzung am Donnerstag (17 Uhr, Rathaus) ist ein Tagesordnungspunkt der Vorschlag der CDU für eine Resolution des Stadtrates zur „Flüchtlingsproblematik“. Zum einen soll damit die Unterstützung der Kommunen mit mehr Geld von Bund und Land für Unterkunft und Integration von Flüchtlingen gefordert werden. Zum anderen soll damit vom Land ein vorübergehender Aufnahmestopp für Flüchtlinge in Speyer gefordert werden – und zwar solange, „bis die Zahl der in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebrachten Menschen wieder deutlich gesunken ist“.

Zu dem Entwurf hat sich in einer Stellungnahme die Initiative „Aufstehen gegen Rassismus Speyer“ zu Wort gemeldet. Ihre Forderung: „Kein Zuweisungsstopp! Er spielt den Rechten in die Karten!“ Ein Zuweisungsstopp würde von den Ursachen ablenken, so die Initiative. Es gebe in Speyer einen Mangel an sozialem Wohnraum und sozialem Beistand, aber dieser betreffe mehrere tausend Menschen. „Daran wird sich nichts ändern, wenn 75 Geflüchtete in Speyer nicht aufgenommen werden“, so die Stellungnahme mit Bezug auf die für die geplante Containersiedlung in der Butenschönstraße genannte Größenordnung. Sie warnt vor einer „rassistischen Sündenbocksuche“.

Kritik gibt es auch an Äußerungen der CDU in ihrer Antragsbegründung wie „Das ganze System droht zu kollabieren“. Die Initiative: „Damit kommt die CDU den Behauptungen von AfD und Wählergruppe Schneider ziemlich nah.“ Wählergruppen-Chef Schneider habe eine Geschichte in der extremen Rechten.