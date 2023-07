Die Initiatoren der Online-Petition „Speyer kann mehr ... als Container“ um Alexander Romanski und Ralf Garrecht haben am Mittwoch angekündigt, ein Bürgerbegehren gegen eine neue Flüchtlingsunterkunft in der Butenschönstraße starten zu wollen. Romanski und Garrecht, die beide im Wohngebiet Oberkämmerer leben, hatten zusammen mit rund 40 Anwohnern gegen die Pläne der Stadt mobil gemacht, gegenüber dem Judomaxx eine Behausung aus Containern für bis zu 75 Menschen zu errichten. Zur Begründung führen die Initiatoren an, dass eine Unterkunft in dieser Form „nicht menschenwürdig“ sei. Zudem würden Schutzsuchende in zu großen Einheiten untergebracht und nicht übers Stadtgebiet verteilt. Weiterhin befürchten die Kritiker, dass dem ersten „Containerdorf“ noch mehr Unterkünfte dieser Art folgen werden. Sie verlangen von der Stadt „bessere Vorschläge, um nachhaltig das Wohnraumproblem zu lösen“. Da sie erwarten, dass der Stadtrat am Donnerstag, 20. Juli, ab 17 Uhr für die neue Flüchtlingsunterkunft am Judomaxx votiert, solle ein Bürgerbegehren diesen Beschluss „hinterfragen“ und einen Bürgerentscheid zum Standort herbeiführen. Die rechtlichen Hürden hierfür sind indes hoch: Ein Bürgerbegehren erfordert die Unterschriften von 2268 Unterstützern, die seit mindestens drei Monaten in Speyer leben und wahlberechtigt sind. Bisher hätten knapp 800 Speyerer die Online-Petition unterschrieben, so Romanski und Garrecht.