Wegen eines Flächenbrands auf der Brachfläche an der Siemensstraße war die Feuerwehr am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr mit sechs Einsatzkräften und zwei Löschfahrzeugen im Einsatz. Wie die Feuerwehr Speyer mitteilt standen dort rund 100 Quadratmeter in Flammen. Mit zirka 5000 Litern Wasser konnte ein Ausbreiten des Feuer verhindert werden. Unterstützt wurden die Wehrleute von Mitarbeitern einer benachbarten Firma. Verletzt wurde niemand. Der Grund für das Feuer ist noch unklar. Während der Löscharbeiten musste die Siemensstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.