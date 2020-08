Einen Flächenbrand in einer Ausdehnung von rund 100 Quadratmetern löschen und dabei noch zwei Bäume fällen musste die Freiwillige Feuerwehr Speyer am Sonntag am frühen Nachmittag an der Butenschönstraße. „Es brannte Gebüsch, von alleine fängt das nicht an, es muss eine Einwirkung von außen gegeben haben“, sagte Feuerwehr-Inspekteur Peter Eymann auf RHEINPFALZ-Anfrage am Dienstag. Die Polizei, die bei dem Einsatz vor Ort war, bestätigte diese Einschätzung. Hecken, Büsche und Bäume standen in Brand. Das muss einen äußeren Einfluss haben. „Wir gehen von Brandstiftung aus“, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Speyer. Sie beobachte in den jüngsten Tagen eine Häufung von kleineren Bränden im gleiche Gebiet bei Speyer, sagte sie. Feuerwehr-Inspekteur Eymann betonte, dass derzeit die zweithöchste Waldbrand-Gefahrenstufe in der Region gelte. Daran ändere auch der Gewitterregen von Montag nichts. „Wir nehmen die Situation sehr, sehr ernst.“Bei dem Einsatz am Sonntag waren 23 Personen und fünf Fahrzeuge vor Ort. Der Brand wurde mit zwei C-Rohren und unter Pressluftatmern abgelöscht.