In Speyer-Nord stehen laut Stadt Rodungsarbeiten an. Für den Bau des Geh- und Radwegs am neuen Feuerwehrgerätehaus kommt demnach in den kommenden Tagen Gehölz weg.

In Speyer-Nord stehen laut Stadt Rodungsarbeiten an. Für den Bau des Geh- und Radwegs am neuen Feuerwehrgerätehaus wird in den kommenden Tagen Gehölz entfernt.

Betroffen sei ein Streifen entlang der Spaldinger Straße zur Kreuzung Waldseer Straße/Tullastraße hin. Hintergrund: Der vorhandene Gehweg werde als Geh- und Radweg auf eine Breite von drei Metern ausgebaut. In den Boden kämen Leitungen. Die etwa acht Meter lange Gehölzfläche sei mit einem Götterbaum sowie einer Robinie bewachsen. Laut Stadt sind keine Nistplätze und geschützte Arten betroffen. Nach der Maßnahme werde die Fläche als Böschung rekultiviert und als Wiese eingesät. Zwei Bäume würden umgepflanzt.