„Übungen für die ganze Familie“ gibt es heute von Renate Behm, Abteilungsleiterin Turnen beim TSV Speyer. Dazu braucht es einen Ball und eine freie Fläche – eine Wiese, einen Hof oder einfach ein Plätzchen im Domgarten.

Zu Beginn wird bestimmt, wer gegen wen antritt. Es können auch Teams gebildet werden, die gegeneinander laufen. Zuerst wird nur einen Ball pro Mannschaft benötigt – egal wie viele Teilnehmer in der Mannschaft sind. Danach gilt es, eine Start- und eine Ziellinie zu ziehen.

„Nun stellen wir uns auf. Der Starter bekommt den Ball. Er läuft bis zur Endlinie und legt den Ball dort ab, kommt zurück und schlägt den nächsten Läufer ab. Dieser rennt zum Ball, nimmt ihn auf und bringt ihn zurück“, erklärt Behm die Übung. Dies wiederholt sich so oft, bis jeder Teilnehmer fünf Läufe absolviert hat.

Ball über den Kopf werfen

Danach bekommt jeder seinen eigenen Ball. Behm: „Wir fassen den Ball mit beiden Händen, werfen ihn in die Luft und fangen ihn wieder auf. Danach gleiche Übung erst mit der rechten, dann mit der linken Hand. Wieder mit beiden Händen wird der Ball rückwärts über den Kopf geworfen. Wer am weitesten wirft, hat gewonnen.“ Danach soll der Ball aus der rechten Hand über den Kopf in die linke Hand geworfen werden, danach geht es wieder zurück.

„Nun ziehen wir ein Knie an und werfen den Ball durch das angewinkelte Knie nach oben und fangen ihn wieder. Danach durch das Knie zum Partner werfen, dieser fängt den Ball auf“, erläutert Behm die nächste Übung. Erst wirft nur ein Partner – danach dann beide Partner gleichzeitig. Im Sitzen dann die Knie anziehen, den Ball mit den Füßen fassen und zum Partner lupfen, der davor steht. Danach werden die Position getauscht.

Brust und Bauch trainieren

„Nun stellen wir uns in den Grätschstand, den Ball mit beiden Händen vor dem Brustbein zusammendrücken wie einen nassen Schwamm“, erklärt Behm. Dann den Oberkörper mit dem Ball nach rechts drehen, wieder zur Mitte, danach nach links und wieder zurück. Diese Übung ist laut Behm für die Bauchmuskulatur und für die Brustmuskulatur.

Anschließend den Ball zwischen den Oberschenkeln fest einklemmen, die Arme nach oben bewegen, auf die Zehenspitzen stellen und wieder herunter zum Fersenstand. Diese Übung sollte acht- bis zehnmal wiederholt werden. „Danach stellen wir uns auf ein Bein, neigen den Oberkörper zur Seite, werfen den Ball mit einer Hand nach oben und fangen ihn wieder auf“, sagt Behm. Nach zehn Übungen ist die Seite zu wechseln. Im Einbeinstand den Ball in die Kniekehle klemmen und den Oberkörper nach vorne neigen. Dabei das Bein mit dem Ball nach hinten führen. Behm: „Das ist eine gute Schulung für das Gleichgewicht.“

Zum Ausklang der Ballspielstunde brauchen alle nur einen Ball. Ein Teilnehmer stellt sich in die Mitte, alle anderen laufen um ihn herum. Es gilt, eine der laufenden Personen abzuwerfen, die dann ihrerseits in die Mitte muss, um andere abzuwerfen. „Zum Schluss setzen wir uns in einen Kreis. Zuerst wandert der Ball von einem zum anderen. Dabei kann man ihm einen Begriff mit auf die Reise geben. Dieser Begriff wird erweitert, bis zum Schluss ein ganzer Satz entstanden ist“, erläutert Behm. Beim letzten Spiel wird der Ball geworfen, und zwar auf Zuruf. Der Aufgerufene muss den Ball fangen. Lässt er ihn fallen, muss er eine Runde um alle Teilnehmer herumlaufen, -hüpfen oder beispielsweise rückwärts gehen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die Serie

In Zeiten des Coronavirus stellen wir in unregelmäßigen Abständen Fitnessübungen für zu Hause vor.