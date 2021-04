Venenschwäche kann sich zu einer Venenerweiterung und später zur Entzündung der Venenwände, zu Thrombosen und Embolie führen. Um vorzubeugen, hat Renate Behm, Abteilungsleiterin Turnen beim TSV Speyer, eine Übung, die im Kampf gegen Krampfadern hilft.

Übung 1: Rückenlage. Unterschenkel bis zur Kniekehle aufgelagert auf Sessel oder Bett, so, dass der ganze Unterschenkel aufliegt. Ein kleines, hartes Kissen unter das Becken legen. In dieser Haltung viermal tief durchatmen und bei jeder Ausatmung die Bauchdecke nach hinten ziehen. „Dadurch wird der Rückfluss des venösen Blutes unterstützt“, erklärt Behm. Danach den Atem sich selbst überlassen (Schlafatmung).

2: Das Bett am Fußende erhöhen. Der ganze Körper befindet sich nun in einer minimalen Schräglage. Nun 15 Minuten ruhen. Wichtig: Nach der Ruhehaltung nie schnell, sondern in Etappen aufstehen. Und kein Keilkissen verwenden: „Die schaden mehr als dass sie nutzen“, sagt Behm.

3: Es folgt das Aufrichten vom Boden. Zuerst zur Seitenlage rollen, Knie anziehen, dann mit Hilfe der Hände und Arme aufrichten zum Sitz, ruhig durchatmen, dann zum Stand auch hier ruhig durchatmen.

4: Das Aufrichten vom Bett erfolgt ebenso , indem man sich zur Seitenlage rollt. Dann Knie anziehen und mit Hilfe der Hände und Arme aufrichten zum Sitz. Ruhig durchatmen, Unterschenkel über den Bettrand hängen und gut durchatmen. Dann zum Stand und auch hier ruhig durchatmen.

5: Venengymnastik: Morgens, bevor das Bett verlassen wird, am Rand des Bettes liegend, das äußere Bein ganz ausgestreckt zu Decke heben, das andere Bein gebeugt aufstellen. In dieser Stellung 30 Sekunden mit Intensität die Zehen zur Faust ballen und dann spreizen. Dann achtmal Fuß im Fußgelenk kräftig auf und ab bewegen, anschließend achtmal den Fuß nach rechts und links bewegen und dann achtmal ein intensives Fußkreisen in beide Richtungen. Dann das gestreckte Bein außerhalb des Bettes senken und sofort 15 Sekunden intensiv den Fuß in beide Richtungen kreisen. Danach das gestreckte Bein wieder hochheben und die ganze Übung wiederholen. Nach der Wiederholung Bein durchschütteln und dann das andere Bein trainieren.

6: Im Bodensitz Beine parallel zur Wand ausstrecken, dabei Kontakt zur Wand haben. Nun ein Bein zur Seite gleiten lassen, bis es den Boden berührt. Dort so lange bleiben bis ein warmer Blutstrom in den Füßen und Beinen gespürt wird. Das Bein dann zurückführen zur Senkrechten. Nun die andere Seite. Das alles mindestens viermal im Wechsel.

7: Immer noch auf dem Boden die Beine gestreckt an der Wand nach oben halten. Nun die Beine grätschen und zur Seite gleiten lassen. In dieser Stellung verharren und die Beine wieder schließen. Dann an der Wand entlang zur Seite rollen und die Füße intensiv strecken und anziehen. Wie in Übung 3 erklärt aufstehen.

8: Den Körper aus der Rückenlage zur „halben Kerze“ heben. Die Hände stützen das Becken, Hüft- Knie- und Fußgelenke bleiben in leichter Beugung. In dieser Beugung bei ruhiger Atmung so lange verharren, wie es möglich ist. Allmählich länger in der Kerzenstellung bleiben. Langsam zurück zur Bodenlage – zur Seite rollen und in Etappen aufstehen (Übung 3).

9: In Rücklage die Fersen erhöht auflegen. Zuerst das Kreuz gegen die Unterlage drängen, dann das Becken und den Rücken Wirbel für Wirbel vom Boden abheben, bis zwischen Schultergürtel und Füßen eine Linie entstanden ist. In dieser Haltung mindestens dreimal ruhig und tief durchatmen. Beim Einatmen wölbt sich die Bauchdecke ein wenig vor. Beim Ausatmen die Bauchdecke rückwärts kräftig einziehen. Behm: „Dadurch wird der Rückfluss des venösen Blutes unterstützt.“ Mit der letzten Ausatmung den Körper wieder Wirbel für Wirbel an den Boden anschmiegend zur Ausgangsstellung zurückführen.

10: In Rückenlage die Fußsohlen gegen die Kante eines Hockers oder Stuhles drücken. Die Hände umfassen die Stuhlbeine im oberen Drittel. Nun die gleichen Übungen wie zuvor beschrieben.

Die Serie

In Zeiten des Coronavirus stellen wir in unregelmäßigen Abständen Fitnessübungen für zuhause vor.