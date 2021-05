Renate Behm, Turn-Abteilungsleiterin beim TSV Speyer, ahnte es schon im Oktober vor Lockdown II, dass es vielleicht bis nach Ostern dauert, ehe sich die Gymnastik Frauen wieder live treffen. Sie vermisst ihre Schülerinnen, gibt zu, ab und zu sehr faul zu sein, dass sie befürchtet, dass die Übungen langsam verloren gehen.

Nun aber genug damit, Expertin Behm wartet mit in die Fasnachtszeit passenden Aufwärm-Übungen und was für den Rücken der RHEINPFALZ-Leser auf, damit es ihm vor lauter Fernsehgucken und Lesen auf der Couch gut geht.

Behm schlägt zum Auftakt die Musik von „Ja, wir san mit’m Radl da“, weil es so gut in die Jugendzeit ihrer Schützlinge passt: „Wir beginnen mit Kreuzschritt seitwärts im Wechsel vor und hinterm Körper, Beine leicht gebeugt, Arme zur Seite, nach vorne, seitwärts, hoch.“

Viermal

Dann kommen drei Schritte vorwärts: „Ein Tip, rechts, links, rechts, tip, zurück links, rechts, links, tip, dann mit einem Schritt rechts vor links tip, links zurück rechts tip, danach rechts, links, rechts vorwärts links seit, beide Arme an die linke Hüfte und dann wie John Travolta mit dem rechten Arm hoch zur Seite und zurück viermal.“

Weiter geht’s, als wollte der Übende Wolle wickeln, auch viermal und danach die Arme anwinkeln und wie beim Ententanz viermal zur Seite. Nun kehrt der Ernst des Lebens in Form der Rückenschule zurück.

Übung 1: Lenden, Becken- und Beinmuskulatur aus der Rückenlage, Knie umfassen und zum Bauch ziehen, eventuell Kopf Richtung Knie anheben, linkes Bein lang ausstrecken, rechtes gebeugt lassen. achtmal im Wechsel. Das Bein soweit an den Bauch ziehen bis eine Spannung im rechten Gesäß auftaucht.

Gesäß anspannen

Behm empfiehlt: „Eventuell mit der linken Hand das Sprunggelenk etwas weiter Richtung Schulter ziehen, darauf achten, dass der rechte Beckenbereich Bodenkontakt behält.“

Übung 2: Auf die rechte Körperseite rollen, das rechte Bein soweit angewinkelt auf dem Boden ablegen, dass das Knie in Höhe des Bauchnabels ist. Die rechte Hand hält entweder das Knie in dieser Position oder unter den Kopf legen.

„Das Gesäß anspannen“, fährt die Abteilungsleiterin fort: „Das Becken nach vorne schieben und das linke Bein parallel zum Boden nach hinten führen, bis eine Spannung in der linken Oberschenkelvorderseite zu spüren ist. “

Mindestens achtmal

Übung 3: Nun in der Seitenlage die Beine leicht vor dem Körper anwinkeln, den unteren Arm auf den Ellbogen stützen, Brustkorb weit anheben, bis sich Kopf und Wirbelsäule in einer Linie befinden, Kopf dabei in Verlängerung der Wirbelsäule halten, Oberkörper ablegen und wieder heben, auch mindestens achtmal.

Übung 4: „Wir rollen nun in die Bauchlage und stellen die Fußspitzen auf“, leitet Behm an: „Grundspannung einnehmen, Kopf, Oberkörper, Arme bei gehaltener Bauchspannung leicht vom Boden lösen, halten. Die Arme nun in die U-Haltung bringen und die Ellbogen Richtung Gesäß ziehen und wieder nach vorn strecken.“

Anschließend Kopf, Oberkörper, Arme bei gehaltener Bauchspannung leicht vom Boden lösen, halten, Arme zur Seite ausbreiten mit den Handflächen nach unten. „Wir schwingen nun die Arme wie ein Vogel immer auf und ab“, fordert die Lehrerin auf.

Im Wechsel

„Nun nehmen wir beide Arme gestreckt über den Kopf und legen die Handflächen aneinander“, rät die Fachfrau: „Jetzt werden die Handflächen zehn Sekunden kräftig aneinandergepresst.“ Und das folgt: Spannung für einen Moment lösen, wieder kräftig zudrücken, 60 Sekunden im Wechsel.

Übung 5: Bäuchlings auf einen Stuhl legen, Beine stets gestreckt am Boden abstellen, Arme vor der Brust kreuzen, Oberkörper etwas anheben, ausatmen, beim Absenken wieder Luft holen. Behm: „Mach eine kurze Bewegung und gehe nicht ins Hohlkreuz, 15mal wiederholen.“

Dann Beine angewinkelt aufstellen und mit den Händen am Stuhl festhalten, abwechselnd ein Bein nach hinten-oben ausstrecken, dabei ein und ausatmen, 15 Wiederholungen, anschließend mit beiden Beinen gleichzeitig, eventuell die Arme vom Stuhl lösen und das Gleichgewicht halten.

Im Alltag

Behm schließt mit Alltagstipps: „ Leichte Gegenstände dürfen auch mal gebückt aufgehoben werden, bei schweren Gegenständen bitte in die Hocke gehen und die Last am Körper hochführen.“

Für Einkäufe schlägt sie vor, diese im Rucksack zu transportieren, um die Last gleichmäßig auf die Schultern zu verteilen: „Und der Rücken bleibt aufrecht.“ Selbst vom Stuhl aufstehen sei eigentlich ganz einfach. Sitzen könne ganz schön anstrengend sein.

Richtig aufstehen

Deshalb: Zwischendurch aufstehen, aber: „Achtet auf Folgendes. Die Hände ruhen auf den Oberschenkeln. Der Oberkörper wird nach vorne geneigt, und wir drücken uns aus den Beinen nach oben und unterstützen die Bewegung durch einen sanften Druck auf die Oberschenkel.“

Denn Behm weiß: „Ein kleines bisschen was tun kann schon helfen.“

Die Serie