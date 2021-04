Gerade nach den Feiertagen bringt Renate Behm, Turnabteilungsleiterin beim TSV Speyer, die RHEINPFALZ-Leser wieder in Schwung. Wie so oft, geht’s am geöffneten Fenster los.

Übung 1: „Wir stehen mit durchgedrückten Knien vor dem geöffneten Fenster“, beginnt Expertin Behm ihre Ausführungen: „Die Arme haben wir ausgestreckt auf die Fensterbank gelegt.“

Der Übende hebt die linke Ferse, sodass sich das Knie beugt und wechselt dann auf rechts. So geht’s mindestens zwei Minuten weiter, wobei sich die Bewegung des Wechsels erhöht.

Beide Fersen

Übung 2: Die gleiche Übung erfolgt nun mit beiden Fersen gleichzeitig. Die Knie gehen nach vorne, kurz halten und Fersen senken, auch hier zwei Minuten, Tempo mit dem Heben und Senken der Fersen erhöhen.

Übung 3: „Ausgangsstellung Schritt links“, empfiehlt Behm: „Drücke aus der Ausgangsstellung die Arme mit locker geballten Fäusten abwechselnd nach oben. Atme beim Hochdrücken aus“, dann für die nächsten zwei Minuten das Bein wechseln.

Übung 4: Die Knie hochziehen, während die Arme an der Seite leicht mitpendeln, anschließend mit dem rechten Bein zehnmal kicken, dann mit dem linken, danach zehnmal den Hampelmann und zehnmal den Schneider machen.

Steh-Kraulen

Übung 5: „Belaste dein rechtes Bein im einbeinigen Stand, achte darauf, dass der Rücken gerade bleibt“, rät die Trainerin: „Führe beide Arme über den Kopf. Kraule jetzt im Stehen. Rotiere abwechselnd mit dem rechten und linken Arm, die Arme unten immer nah am Körper vorbei. Halte den Kopf gerade, den Nacken lang. Richte den Blick schräg nach unten.“

Nach dem Aufwärmen schließt Behm ein paar Dehnübungen an.

Übung 1: Aufrecht stehen, rechtes Bein anwinkeln, Fuß oder sein Gelenk mit der Hand umfassen, Ferse zum Gesäß ziehen, angewinkelte Knie nach unten-hinten ziehen, so den gedehnten Oberschenkel 60 Sekunden halten, dann Beinwechsel.

Im Türrahmen

Übung 2: Im Türrahmen den rechten Arm angewinkelt auf Schulterhöhe, Hand und Unterarm am Türrahmen abstützen. Behm: „Mache mit dem rechten Bein einen Schritt nach vorn. Schiebe die rechte Schulter vor, bis du eine deutliche Dehnung in der rechten Brustmuskulatur spürst. Halte die Position 60 Sekunden lang und wechsle dann die Seiten.“

Übung 3: Der Übende legt sich auf den Rücken, unterlegt den Kopf etwas. Er hebt das rechte Bein gestreckt an und umfasst es von hinten mit beiden Händen. Die Füße sind angewinkelt, das Bein kräftig durchstrecken, bis ein starkes Dehnungsgefühl an der Oberschenkelrückseite auftritt, nach einer Minute Seitenwechsel.

Zum Schluss

Übung 4: Rechtes Bein gebeugt zur Brust hoch, Knie greifen und kräftig auf die Brust ziehen. Das linke Bein bleibt gestreckt am Boden. Das dient dem Hüftbeuger, nach 60 Sekunden umgekehrt.

Übung 5: „Halte die Arme nun seitlich angewinkelt“, fährt die Fachfrau fort: „Hebe jetzt den Kopf und die Schultern vom Boden ab bis, sich der linke Ellenbogen und das rechte Knie berühren. Ziehe dein Kinn leicht zur Brust. Zurück in die Ausgangsstellung, wechsle die Seite.“

