Bei einem Gottesdienst in St. Joseph hat Diakon Paul Nowitzki am Montag Schülerinnen und Schüler der Speyerer Abschlussklassen mit dem Preis im Fach katholische Religion ausgezeichnet.

Der Preis wird alljährlich von der Dompfarrei und der Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen Dudenhofen für hervorragende Leistungen und besonderes Engagement in Schule und Pfarrei verliehen. Den Preis erhielten Jessica Karwat und Mirjam Koncak von der Edith-Stein-Realschule, Felicia Aßmann, Carmen Vierling und Katharina Mijc vom Edith-Stein-Gymnasium, Cedric Fromm und Gabriel Luszczek vom IGS Georg Friedrich Kolb, Nadine Blau und Claudius Appelmann von der Realschule Plus Dudenhofen-Römerberg, Felix Bellm von der Nikolaus-von-Weis-Realschule plus, Marie Vogel und David Martirosyan vom Wirtschaftsgymnasium J-J-B Schule BBS, Anna Niesermann vom GaK, Felicitas Bodenmüller von der RS plus Siedlungsschule, Luisa Jacobi und Marleen Müller vom Nikolaus-von-Weis-Gymnasium und Laura Schwab vom Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium und David Cebulla vom HPG. Einen Sonderpreis erhielt Sifana Sivanantham vom Wirtschaftsgymnasium J-J-B Schule BBS – sie errang den Preis nacheinander an zwei Abschluss-Schulklassen. Der Gruppenpreis „Zukunftszeit“ des BDKJ ging an die Arbeitsgruppe des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums mit Marlene Buchmann, Alexandra Burdan, Liam Christmann, Luca Claus, Emily Eichberger, Julian Fahrnbach, Theresa Geber, Julia Kühn, Lars Ochsner, Kathleen Schiller, Sophie Schmitt, Lisa Sterner, Leon Wiechers, Maximilian Zettler.