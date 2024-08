In der Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Speyer spielt Fischwilderei so gut wie keine Rolle. Organisierte Angler, die legal an den Gewässern tätig sind, berichten allerdings von einer hohen Dunkelziffer. Dass am Mittwoch ein Vorfall öffentlich wurde, wäre demnach nur die Spitze des Eisbergs.

Auf dem Schreibtisch der Speyerer Polizei landen nur wenige Fälle von Fischwilderei pro Jahr, sagt Sprecherin Valerie Jakob. Selten ist der Fall so klar wie am Dienstag, 18 Uhr, am Russenweiher.