Die beiden mitgliederstärksten Speyerer Anglervereine haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um den traditionellen Fischverkauf an Karfreitag, 2. April, nicht der dritten Corona-Welle zum Opfer fallen zu lassen. Mit Hygienekonzepten und in der Stadt noch nie dagewesenen Verkaufsrezepten bewahren sie den beliebten Brauch vor dem Pandemie-bedingten Untergang.

Beim Angelsport- und Fischzuchtverein (ASFV) gibt es am Vereinsheim im Binsfeld an Karfreitag einen „Drive-in“, wie Vorsitzender Ralf Pfeiffer mitteilt. Ab 11 Uhr verkaufen Mitglieder gebackene Zanderfilets (pro Stück 7,50 Euro), Kartoffelsalat (2,50 Euro) und Remoulade (ein Euro) an Autofahrer, die am Kuhuntersee erscheinen. „Wir sind sehr froh, dass das Ordnungsamt grünes Licht für unser Hygienekonzept gegeben hat“, berichtet Pfeiffer. Der ASV-Boss betont, dass man nur Fahrzeuginsassen bedienen dürfe, Fußgänger oder Radfahrer würden aus Infektionsschutzgründen leer ausgehen. Vorbestellungen seien weder möglich noch nötig.

Auch beim Sportfischerverein „Petri Heil“ in der Hasenpfuhlstraße 17 ist diesmal beim Karfreitagsfischverkauf nur Abholung und kein Verzehr vor Ort möglich. Um längere Wartezeiten am Vereinsheim zu vermeiden, bitten die Mitglieder jedoch um Vorbestellung bis Gründonnerstag unter Telefon 0174 1666041 oder per E-Mail an steinbrennerpaul@web.de. Dabei sind die Kontaktdaten anzugeben, wie Medienwart Michael Grohmann informiert. Abholung der Speisen ist ab 10.30 Uhr möglich. So lange der Vorrat reicht, werden auch Bestellungen vor Ort angenommen. Im Angebot sind bei „Petri Heil“ ganze gebackene Zander (600 bis 900 Gramm; 3 Euro pro 100 Gramm), Seefischfilet (2,90 Euro pro 100 Gramm) und Kartoffelsalat ohne Speck (2 Euro).