Großzügigere Begrünung für die Tiefgarage am Fischmarkt inklusive eines Bereichs für „urbanes Gärtnern“ – diese Wünsche der Linken-Stadtratsfraktion könnten erfüllt werden. Zu der in einen Antrag gegossenen Forderung gab es im Stadtrat keinen Widerspruch. „Wir begrüßen den Prüfantrag und die Anregung tätig zu werden“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) für die Verwaltung. Die städtische Gesellschaft Gewo als Eigentümerin sehe „Möglichkeiten, die umsetzbar sind“. Die Prüfung laufe noch. Auf der Garage wachsen derzeit nur Bodendecker. Die frühere üppige Begrünung ist seit einer Dachabdichtung weg. Das schade dem Klima: „Es wird dort unheimlich heiß“, so Cornelia Faust (Linke).