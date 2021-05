Es tut sich was am Fischmarkt: Die alten Bänke, die sichtlich in die Jahre gekommen waren, sind abmontiert. Nach einer Zeit ohne Sitzgelegenheiten soll ab der neuen Woche die Nachfolge vorbereitet werden. „Für die neuen Bänke müssen auch die Befestigungsvorrichtungen ausgetauscht werden. Das Material dafür wird hoffentlich wie avisiert am Montag geliefert, sodass dann im Laufe der Woche montiert werden könnte“, so Lisa Eschenbach von der Stadtverwaltung vorige Woche auf Anfrage. Aufgestellt würden die gleichen Modelle, die auf dem Geschirrplätzel stehen. Die Kosten für Anschaffung und Montage belaufen sich in der Summe laut Stadt auf 20.000 Euro für zehn Bänke.