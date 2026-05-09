Um Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit rund um den Fischmarkt zu erhöhen, soll der Durchgangsverkehr aus diesem Teil der Altstadt verbannt werden.

Die Stadtverwaltung soll bis nach den Sommerferien Vorschläge zu verkehrsreduzierenden Maßnahmen vorlegen, die kurzfristig umgesetzt werden könnten. Einem entsprechenden Antrag der CDU folgte der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr am Mittwochabend einhellig. Simone Kloos hatte zuvor von Beschwerden von Anwohnern berichtet, die unter der Verkehrsbelastung litten. Demnach werde die Strecke von der St.-Georgen-Gasse über den Fischmarkt gern von vorrangig ortsfremden Autofahrern als Abkürzung genutzt, um von der Großen Himmelsgasse zur Salzturmgasse und weiter in Richtung Eselsdamm zu gelangen. Hintergrund: Navigationssysteme würden diese Route empfehlen. Wegen der Baustelle in der St.-Georgen-Gasse habe sich die aktuelle Belastung jedoch weg vom Fischmarkt in Richtung Pfaugasse verlagert.

Um dem Problem nachhaltig Herr zu werden, schlug Kloos vor, Navi-Anbieter sollten die Strecke als mögliche Route nicht mehr anzeigen. Abhilfe könnte nach Vorstellung der CDU zudem schaffen, in dem Areal einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen, eine „Anlieger frei“-Regelung einzuführen sowie die bestehende Einbahnstraße „umzudrehen“, so dass die St.-Georgen-Gasse nur noch vom Fischmarkt kommend befahren werden könne und nicht mehr vom Dom her. Nach einer Testphase sollen die Anwohner zu ihren Erfahrungen angehört werden. Uwe Rudingsdorfer, Leiter der städtischen Straßenverkehrsbehörde, wies darauf hin, dass das genannte Gebiet bereits in einem verkehrsberuhigten Bereich liege.