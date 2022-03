Der Fischmarkt in der Altstadt soll zunächst schrittweise aufgewertet und erst in fünf bis zehn Jahren neugestaltet werden. Diesen Vorschlag der Stadtverwaltung hat der Bauausschuss einstimmig befürwortet.

Einzelne Einrichtungen und auch das Pflaster auf dem „schönen Stadtplatz“ seien in die Jahre gekommen, so der Befund von Steffen Schwendy, Abteilungsleiter der städtischen Grünflächenplanung. Neue Bänke waren bereits aufgestellt worden, CDU/Grüne/SWG hatten in einem Antrag jedoch weitere Maßnahmen angeregt.

Die Stadt schlägt nun vor, zunächst das Pflaster im Bereich um einzelne Platanen zu entfernen, bei denen es sich besonders stark hebt. Hier könnte es ebenso durch eine wassergebundene Decke ersetzt werden wie im Anschluss auch bei den längeren Baumstreifen. Außerdem sollten die Grünflächenpflege und Straßenreinigung verbessert sowie einzelne Spielpunkte eingerichtet werden. Gerade im Hinblick auf Spielmöglichkeiten kündigten Schwendy und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) Gespräche mit Anwohnern und Nutzern im Sommer an. Es handle sich um keinen Spielplatz, sondern nur um einzelne Elemente, erklärte Schwendy. In der Altstadt gebe es „einen erheblichen Mangel an Spielmöglichkeiten“.

Weitere Ideen gefragt

Die Nutzer könnten im Sommer weitere Ideen einbringen, mit denen danach der Stadtrat befasst werde. Es werde auch über bessere Beleuchtung besonderer Fassaden, Dächer und Türme nachgedacht. Für die größere Neugestaltung würden Fördermittel angestrebt, so OB Seiler.