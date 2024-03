Ein Vorbereitungskurs zur staatlichen Fischerprüfung im Auftrag des Landesfischereiverbands Pfalz beginnt am Donnerstag, 9. April, im Ausbildungszentrum des Sportfischervereins „Petri Heil“ Speyer in der Hasenpfuhlstraße 17. Ab dem 9. April werden jeweils dienstags und donnerstags, von 18.30 bis 21 Uhr, 40,5 Unterrichtsstunden angeboten. Um die Zulassung zur Fischerprüfung, die am 7. Juni abgenommen werden wird, zu erhalten, sind für jeden Teilnehmer ab 13 Jahren mindestens 35 Schulungsstunden Pflicht. Anmeldungen unter www.petriheil-speyer.de oder am ersten Unterrichtsabend vor Ort.