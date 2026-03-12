Ein Vorbereitungskurs zur staatlichen Fischerprüfung beginnt am Dienstag, 17. März, im Schulungs- und Ausbildungszentrum des Sportfischervereins „Petri Heil“ Speyer, Hasenpfuhlstraße 17. Auftraggeber ist der Landesfischereiverband Pfalz. Unterricht ist ab 17. März immer dienstags und donnerstags, von 18.30 bis 21 Uhr. Dazu kommen der Praxis-und Gewässertag und der verpflichtende Praxistag für Online-Kursteilnehmer am Samstag, 30 Mai, von 9 bis 17 Uhr. Um für die Fischerprüfung am 5. Juni zugelassen zu werden, ist die Teilnahme an mindestens 30 von 40,5 Schulungsstunden erforderlich. Jugendliche müssen das 13. Lebensjahr vollendet haben. Der Unterricht wird von den Mitgliedern des Sportfischervereins „Petri Heil“ und Fachreferenten gestaltet. Anmeldungen unter: www.petriheil-speyer.de oder beim Kursbeginn.