Die Aufregung um den Zustand des Anwesens Fischergasse 35 geht in eine nächste Runde: Nach der Hoffnung auf Sanierung des Gebäudes in dem historischen Straßenzug südlich der Innenstadt, hat sich diese bisher nicht erfüllt. Im Gegenteil.

Die öffentliche Debatte um das Anwesen begann 2019. Damals hatte die Stadt den Abriss ihres Anwesens Fischergasse 35 angekündigt, weil dieses „baufällig und nicht mehr zu sanieren“ sei. Kritiker machten dagegen mobil und erreichten, dass das Haus zum Verkauf angeboten wurde. Zunächst sah es danach so aus, als trage der Verkauf auch sichtbar Früchte: Der begonnene Umbau mit Aufstockung und Bau eines neuen Dachstuhls sah vielversprechend aus.

Anfrage der Freien Wähler

Mittlerweile aber scheint seit längerer Zeit nichts mehr an dem Haus gemacht worden zu sein. Die Freien Wähler Speyer haben deshalb eine Anfrage an Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) gerichtet, in der sie feststellen, dass das Gebäude „wieder zu verwahrlosen droht“. Laut der Anfrage wird das Haus inzwischen von einem Bauunternehmer, der das Anwesen erworben haben soll, als Baulager genutzt. Auch wird die Frage aufgeworfen, ob die Baustelle, die dort nach wie vor besteht, ordnungsgemäß gesichert ist und nicht etwa eine Gefahr insbesondere für Kinder darstellt. Auch die Linksfraktion hat wegen des Gebäudes nachgefragt.

Die Freien Wähler bitten um Antworten im Stadtrat, auch der Frage, was die Stadt beabsichtigt, um eine zufriedenstellende Fertigstellung der Sanierung zu gewährleisten.