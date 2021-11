Angesichts immer weiter steigender Infektionszahlen werden bundesweit die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft. Rheinland-Pfalz will in der 28. Corona-Bekämpfungsverordnung nachsteuern und auch einige bislang geltende Regelungen in einzelnen Warnstufen anpassen. Die Auswirkungen werden in Speyer vielerorts zu spüren sein.

Mit den mit am Donnerstag im Bundestag beschlossenen und am Freitag im Bundesrat genehmigten Beschlüssen kommt ab Mittwoch die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Dann darf nur noch derjenige in ein Unternehmen, der als geimpft, genesen oder getestet gilt. Auch für öffentliche Verkehrsmittel gilt 3G. Axel Thiemann, Sprecher des für Speyer zuständigen Verkehrsverbundes Rhein-Neckar, kritisiert: „Hier trifft Theorie auf Praxis. Wir müssen uns erst mit den für uns fahrenden Unternehmen und benachbarten Verkehrsverbünden abstimmen, wie man es schafft, der Vorgabe gerecht zu werden. Es fehlt an Personal, Zeit und Geld. Die Taktungen sind zu kurz für weitreichende Kontrollen.“

Theorie trifft Praxis

Betroffen sind auch Sport, Kultur und Gastronomie. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wurde die Anzahl zugelassener nicht geimpfter Personen in der Warnstufe zwei von 100 auf 50 halbiert, erreicht eine Region Warnstufe drei, dann gilt 2G. Bei Familienfeiern ist dies ebenso wie bei Konzerten oder Handballspielen. In den Räumen und Hallen gelten Abstands- und Maskenpflicht, auch bei 2G und auch am Platz. Für den TSV Speyer, der zahlreiche Hallensportarten anbietet, sei das kein Problem, erklärt Vereinsmanager Claus-Dieter Kreutzenberger: „Die Osthalle ist groß genug, um auch mit Abstandsregelung mindestens 200 Zuschauer unterzubringen. Am Einlass wird kontrolliert und die Ordner achten auch darauf, dass die Maskenpflicht auf der Tribüne eingehalten wird.“

Größe ist ein Grund zur Gelassenheit

Im Protestantischen Dekanat Speyer beruht die Gelassenheit auf der Größe der Gedächtniskirche: „Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept, wahren den Abstand und achten darauf, dass der Mundschutz getragen wird“, teilt Mitarbeiterin Elke Barth auf Anfrage mit: „Die Plätze sind eindeutig markiert, alles ist klar geregelt.“ Neu ist, dass künftig dann der G-Status geprüft werden muss: „Das ist dann durch den Kirchendienerdienst zu leisten; Ehrenamtliche aus dem Presbyterium“, betont sie. Einschränkungen sind auch wieder beim Betrieb von Freizeitbädern wie dem Bademaxx zu erwarten. Betreiber Stadtwerke will sich dazu jedoch erst äußern, wenn die Beschlüsse offiziell sind.