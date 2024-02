So schwer ist wirkungsvolle Wirtschaftsförderung nicht – wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Ein guter Wirtschaftsförderer muss zuhören und erklären können. Er muss sich in der Wirtschaft auskennen und in der Verwaltung. Er muss beschwichtigen und ermutigen können. Und vor allem muss er sich kümmern. Kümmern um die Belange der Unternehmen. Gerade in einer Zeit, in der Kaufzurückhaltung, Fachkräftemangel sowie Konkurrenz aus dem Internet Probleme bereiten. Oft hilft es den Firmen bereits, wenn sie spüren, dass sie nicht allein sind. In vielen anderen Fällen kann wirkungsvolle Wirtschaftsförderung ganz konkret über Kontakte innerhalb der Behörden unter die Arme greifen.

Dass das in Speyer zuletzt nicht immer geklappt hat, hatte zum einen mit Pech bei der Personalauswahl zu tun, zum anderen mit zu wenig „Beinfreiheit“, die die Oberbürgermeister ihren jeweiligen Wirtschaftsförderern gewährten.