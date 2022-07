Zeit für Veränderung haben Vincenzo Cannatelli und Sabine Ziliani gesehen. Deshalb haben sie sich dazu entschlossen, mit ihrer Firma Zica – einem Ausstatter im Gastronomiebereich für Großküchen – aus dem Industriehof wegzuziehen. Das Ziel: gleicher Platz bei weniger Miete und besserer Wahrnehmung.

„Noch ist nicht mehr Platz gewonnen“, berichtet Klaudia Lill, die für den Verkauf und das Angebotswesen in der Speyerer Filiale zuständig ist, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Sprich: Die neuen Räume in der Straße Im Geißhorn, die im ehemaligen Domizil des Werkstattservice ATU untergebracht sind, bieten gleich viel Fläche wie die am bisherigen Standort.

„Mittelfristig ist ein Um- oder Anbau aber angedacht“, kündigt Lill an. Als Grund für den Wegzug aus der Franz-Kirrmeier-Straße führt sie zunächst die veralteten Räumlichkeiten und im Anschluss die hohen Mietpreise an. „Abgesehen davon werden wir in der Straße Im Geißhorn besser gesehen“, ergänzt Lill einen dritten Vorteil des Umzugs. Dieser sei eine weitreichende Entscheidung gewesen, nachdem Zica bereits 1993 in den Industriehof eingezogen war und sich von dort aus einen Käuferstamm aufgebaut hat. „Unsere Kunden kommen aus einem großen Umkreis, der bis nach Stuttgart reicht“, merkt Lill an.

Angebot nicht verändert

Vor allem Großküchen, Restaurants und Imbisse werden mit dem Warensortiment aus Speyer ausgestattet. Das reicht von A wie Abzugshauben über P wie Pizzaöfen bis W wie Wein-Kühlschränke. „An unserem Angebot haben wir nichts verändert“, lässt Lill wissen. Nach wie vor finden auch Privatkunden einen bestimmten Artikel bei Zica: Kaffeemaschinen nämlich, die in professioneller Ausführung, allerdings kleinem Format in jeden Haushalt passen.

Auf Veränderungen, abgesehen vom Standortwechsel, müssen sich die Kunden zunächst nicht einstellen. Auch die 15 Mitarbeiter in Speyer hätten sich am neuen Arbeitsplatz bereits eingelebt, sagt Lill. „Wir wollten einfach einen Neustart machen.“

Im Netz

www.zicagmbh.de