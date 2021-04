Die Spiratec AG, Speyerer Ingenieurdienstleister mit Hauptsitz an der Hofweide in Speyer-Ost, hat nach eigener Mitteilung ein neues Büro in Mainz eröffnet. Dort sollen künftig bis zu 26 Mitarbeiter aus den Bereichen Industrial Engineering & Design, Industrial Automation Solutions und Industrial IT Solutions arbeiten. Grund für die Expansion in der Region sei die hohe und weiterhin zunehmende Auslastung des Spiratec-Standorts in Ingelheim. Die Firmenmitteilung: „Um den Kundenanforderungen in der Region auch weiterhin optimal entsprechen zu können, entschied man sich für das neue Büro in Mainz, welches verkehrsgünstig an der Autobahnabfahrt Hechtsheim-West liegt.“

Zu den von dort betreuten Hauptkunden zählten namhafte Firmen aus dem Bereich der Prozessindustrie in Darmstadt, Ingelheim, Ludwigshafen und Mannheim. Positive Effekte auf den Bewerbungseingang seien schon erkennbar. Offen seien vor allem Projektingenieur- und Projektleiterstellen. Mainzer Standortleiter für die AG-Tochter Spiratec Engineering GmbH sei Steffen Fahrein. Der neue Standort sei der 19. in Deutschland, Österreich und den USA. Gesamtmitarbeiteranzahl: 350. Die Hauptkunden gehören der pharmazeutischen, chemischen und petrochemischen Industrie an.