Die neue Logistikhalle der Firma PM-International an der Hofweide in Speyer ist eröffnet worden. Der Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika der Marke FitLine hat in diese 7,2 Millionen Euro investiert, wie er informiert.

Ehrengast der Firmenleitung bei einer kleinen Eröffnungsfeier: Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Sie lobte die Investition in schwierigen Zeiten und die Absicht von PM, im nächsten Jahr 40 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die neue Lagerhalle, 146 Meter lang, 25 Meter breit und neun Meter hoch, ist die vierte und größte des Unternehmens an der Hofweide in Speyer. Wie war „dringend benötigt“ worden, betont PM: „Die erst im August 2017 neu gebaute dritte Halle ist aufgrund des kontinuierlich steigenden Umsatzwachstums komplett ausgelastet.“ Laut Vorstand Patrick Bacher werden von Speyer aus monatlich mehr als 42.000 Pakete an Kunden und Vertriebspartner in Deutschland und weitere 4000 Paletten an nationale und internationale Niederlassungen versendet.

„In der ersten Jahreshälfte verzeichneten wir alleine in Deutschland ein durchschnittliches monatliches Wachstum von 30 Prozent, eine erneute Erweiterung war daher dringend notwendig“, berichtete Bacher. Die Halle, für die im Januar Spatenstich war, stecke mit 7,2 Millionen Euro in der Summe von 25 Millionen Euro, die seit 2003 in den Standort Speyer geflossen sei. Von den 670 PM-Mitarbeitern seien 270 im europäischen Logistikzentrum in Speyer tätig.

Weiteres Wachstum als Ziel

Die neue Halle erweitere die Lagerkapazität in Speyer um 90 Prozent und schaffe die Grundlage für weiteres Wachstum. Insgesamt gebe es nun auf knapp 8000 Quadratmetern mehr als 7400 Palettenstellplätze. Das Unternehmen verweist darauf, mit Photovoltaikanlagen und einer Begrünung des Daches auch ökologische Aspekte beim Bau berücksichtigt zu haben. Im Genehmigungsverfahren hatte es aus der Stadtpolitik aber auch kritische Stimmen gegeben, weil eine bisherige ökologische Ausgleichsfläche überbaut werden musste.

Schon klar ist laut PM, dass 2021 ein fortschrittlicheres Kommisionierverfahren eingeführt werden soll: „Pick-by-Light“ löse die lieferscheinbasierte Kommissionierung ab. Die Anzahl der aufzunehmenden Artikel werde dem Mitarbeiter über eine Anzeige am Entnahmefach mithilfe von Lichtsignalen übermittelt. PM-International wurde vor 27 Jahren von Rolf Sorg gegründet. Sie hat bisher nach eigenen Angaben mehr als 600 Millionen FitLine-Produkte verkauft und 2019 erstmals mehr als eine Milliarde US-Dollar Jahresumsatz erreicht.