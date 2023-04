In einer internationalen Liste hat sich die Speyerer Firma PM-International nach eigener Mitteilung als achtgrößtes Direktvertriebsunternehmen platziert. Der Preis „Bravo International Growth Award“ des US-Fachmagazins „Direct Selling News“ bescheinige ihm schnellstes Wachstum.

„Das Unternehmen hat es 2010 erstmals in die Auswahl geschafft und wurde seitdem durchgehend gelistet“, so die PM-Mitteilung über die Wettbewerbsauflage in diesem Jahr. Bei der Größe sind die Speyerer von Platz neun auf acht vorgerückt, bei der jährlichen Umsatzsteigerung zum dritten Mal in Folge auf Platz eins gelandet. An PM-Gründer Rolf Sorg ging der Preis „Bravo Leadership Award“.

PM-International als Anbieter von Produkten der Eigenmarke FitLine für Gesundheit, Fitness und Schönheit hat der Mitteilung zufolge 2022 den konzernweiten Jahresumsatz auf 2,55 Milliarden US-Dollar (2,3 Milliarden Euro) gesteigert. Sorg dankte den Vertriebspartnern: In den vergangenen Jahren sei das Team „noch enger zusammengewachsen“. Nach Firmenangaben wurden bisher von weltweit 45 Niederlassungen über 800 Millionen FitLine-Produkte verkauft.