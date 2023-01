Opfer eines offenbar großangelegten Betrugs um ein fingiertes Konzert an Weihnachten in Baden-Württemberg wurde eine 21-Jährige aus Speyer, die sich nun hilfesuchend an die Polizei gewandt hat. Demnach hat die junge Frau gemeinsam mit sieben Freunden für je 170 Euro Karten für eine in den sozialen Medien beworbene Musikveranstaltung gekauft, die am 25. Dezember in Ilsfeld nahe Heilbronn stattfinden sollte. Wie mehrere Medien berichten, war für diesen Tag eine Band aus dem Nahen Osten angekündigt. Rund 300 Musikfans aus ganz Deutschland seien in den kleinen Ort gereist und hätten dort bei der Security ihre Tickets vorgezeigt. Die Speyererin und ihre Freunde erhielten laut Polizei VIP-Bändchen und wurden zu ihren Plätzen geleitet. Allerdings sei kein Künstler erschienen. Stattdessen habe die Gruppe beobachtet, dass „alle Mitarbeiter und auch die Security nach und nach die Örtlichkeit verließen“. Ein Mitarbeiter habe auf Nachfrage erklärt, dass die Veranstaltung abgesagt worden sei.

Wie der SWR berichtet, hatte ein 25-Jähriger den Veranstaltungsort gemietet und gegenüber dem Hallenbetreiber angegeben, es gehe an dem Abend um eine Hochzeit. Entsprechend sei auch eingedeckt worden, der Veranstalter soll an dem Tag selbst anwesend gewesen sein und an der Abendkasse noch Karten verkauft haben. Als der Schwindel aufzufliegen drohte, sei der junge Mann verschwunden, ebenso der Sicherheitsdienst, ohne die Hallenmiete zu begleichen. Der Gesamtschaden für die Gruppe um die junge Frau aus Speyer in Höhe von 1360 Euro wurde ebenfalls nicht erstattet. Nach Medienberichten soll es in anderen Bundesländern ähnliche Fälle gegeben haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Betruges.