„Trotz positivem Jahresabschluss 2021 ist ein Umdenken erforderlich.“ Mit dieser Stellungnahme meldet sich die FDP-Stadtratsfraktion nach dem städtischen Jubel über einen unerwarteten Geldsegen zu Wort. Die Stadt hatte am Dienstag darüber informiert, dass unter anderem wegen hoher Steuereinnahmen aus dem erwarteten Fünf-Millionen-Euro-Defizit im Haushalt 2021 ein Plus von rund 11,7 Millionen Euro geworden ist. FDP-Fraktionschef Mike Oehlmann sieht in der „starken Innovationskraft der Speyerer Unternehmen und der hohen Beschäftigungsquote“ Hauptursachen für diese Entwicklung und warnt: „Die Zeiten ändern sich aktuell rasant.“ Inflation, steigende Zinslasten, lahmende Konjunktur sowie höhere Sozialausgaben schränkten die Handlungsfähigkeit ein. Die Fraktion fordert deshalb „umgehend“ weitere Schuldentilgungen. Außerdem seien Maßnahmen nötig, um mittels gezielter Flächenentwicklung ansässigen Unternehmen Erweiterungen zu ermöglichen und neue Unternehmen zu gewinnen.