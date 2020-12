Das Land Rheinland-Pfalz hat seinen Kommunen jahrelang zu wenig Geld gezahlt – zu dieser Überzeugung ist der Verfassungsgerichtshof in Koblenz gekommen. Die Richter haben die bisherigen Vorschriften zum kommunalen Finanzausgleich in einer Entscheidung am Mittwoch als verfassungswidrig eingestuft. Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) begrüßte dies. Das Urteil sei „eine Chance dafür, dass über die Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes bis spätestens 1. Januar 2023 endlich ein fairer Verteilerschlüssel erreicht wird, der uns Kommunen den Rücken stärkt und unsere Handlungs- und Investitionsfähigkeit sichert“, so die OB in einer Mitteilung. Sie betont, bereits länger bemängelt zu haben, dass die Kommunen für zu viele Pflichtaufgaben zu wenig Geld vom Land erhielten. „Das führt letztlich dazu, dass die Gebietskörperschaften immer tiefer in eine Schuldenspirale geraten.“ Um dies abzufedern, müssten die Kommunen strenge Sparmaßnahmen einhalten, was sie Gestaltungsfähigkeit koste und auch dazu führe, dass an freiwilligen Leistungen gespart werden müsse. „Daher ist es wichtig, dass die wachsenden übertragenen staatlichen Pflichtaufgaben auch auskömmlich durch das Land finanziert werden und dass wir allgemeine Zuweisungen erhalten, mit denen wir vor Ort eigene Schwerpunkte setzen können“, führt Seiler weiter aus.

„Das Urteil war überfällig“, findet zudem Axel Wilke, CDU-Fraktionsvorsitzender im Speyerer Stadtrat, in einer gemeinsamen Erklärung mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Michael Wagner. Beide CDU-Politiker erwarten laut Mitteilung, dass die Landesregierung nun zügig eine verfassungsgemäße Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs auf den Weg bringt.