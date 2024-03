Mit rund 1,2 Milliarden Euro hat das Finanzamt Speyer-Germersheim nach eigenen Angaben 2023 etwas mehr Steuern eingenommen als noch im Jahr davor (1,19 Milliarden Euro). Die größte Einnahmequelle sei dabei mit 454 Millionen Euro die Umsatzsteuer, dicht gefolgt von der Lohnsteuer, die demnach mehr als 450 Millionen Euro in die Staatskasse gespült hat. Das Finanzamt mit Standorten in Germersheim und Speyer ist für die Stadt Speyer, die Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim, Römerberg-Dudenhofen, Rheinauen, die Gemeinden Böhl-Iggelheim, Limburgerhof, Mutterstadt und Schifferstadt (alle Rhein-Pfalz-Kreis) sowie den Landkreis Germersheim mit Ausnahme der Verbandsgemeinde Kandel zuständig. Es ist eines von 22 Finanzämtern in Rheinland-Pfalz. Das gesamte Steueraufkommen des Landes habe 2023 rund 30,9 Milliarden Euro betragen. Die Einnahmen verteilten sich auf Bund, Land und Kommunen. Das Land erhalte etwa 16, 8 Milliarden Euro.