Das Festival Kulturbeutel im Alten Stadtsaal geht auf die Zielgerade. Es ist noch ein volles und vielfältiges Programm bis Sonntag.

Am Mittwoch um 10 Uhr ist im Alten Stadtsaal die Schülervorstellung des „Faust“ nach Goethe der Theaterakademie Mannheim (nur nach Voranmeldung unter 06232 2890750). Am Mittwoch um 20 Uhr wird Chats „Wellenreiter“ vom Kinder- und Jugendtheater Speyer gespielt. Morgen um 10 Uhr ist hier die Schulvorstellung.

Am Donnerstag um 20 Uhr ist dann ein Poetry Slam in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kultur- und Wissensdialog der Universität Landau.

Am Freitag, 14. Oktober, ist um 10 Uhr die Schulvorstellung von „Spring doch“ des Kinder- und Jugendtheaters Speyer. Um 20 Uhr ist dann die große Marionettengala. Am Freitag heißt es um 22.30 Uhr dann auch wieder Come Together Lounge in der Chats Theaterlounge (dazu ist der Eintritt frei).

Am Samstag, 15. Oktober, ist um 15 Uhr die Familienvorstellung von „Spring doch“. Um 20 Uhr gibt es „Alice in the Wonderbox“, Mimentheater mit der Compagnie Mangano-Massip. Ab 22.30 Uhr heißt es dann wieder Come Together Lounge in der Chats Theaterlounge.

„Nix Besseres wie was Gutes“

Am Sonntag, 16. Oktober, dem Finaltag des Festivals, ist um 11 Uhr eine Lesung mit der in Speyer lebenden Judith Kaufmann aus ihrem Erinnerungs- und Kochbuch „Nix Besseres wie was Gutes“. Um 15 Uhr ist dann die Familienvorstellung von „Ein König zu viel“ für Menschen ab vier Jahren.

Der letzte Veranstaltung des diesjährigen Kulturbeutels ist am Sonntag um 20 Uhr mit dem Duett zu Zwett. Heike Schuhmacher und Blacky P. Schwarz, die in anderer Funktion zuvor schon bei dem Festivals aufgetreten sind, bieten ein Musik- und Songprogramm mit Klavier, Gesang und Percussion. Eine Reise quer durch die Popmusik wird angekündigt. rg

Info

Karten in der Tourist-Information, Maximilianstraße 13, Telefon 06232 142392 sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de, also auch beim RHEINPFALZ-Ticket-Service.