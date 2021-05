Reges Interesse bestand am am Dokumentarfilm „Wildherz“, der einmalig und als vorerst letzter Film im Theaterhaus am Sonntagabend in Speyer gezeigt wurde. Mit dem Beachten der Abstandsregelung war der Kinosaal ausverkauft, es herrschte „volles Haus, wie Regisseurin Caro Lobig erfreut feststellte.

„Gerade jetzt kommt der Film richtig, denn wir brauchen Stabilität und Selbstreflexion in dieser Zeit“, meinte Lobig zu ihrem Film, der zumindest eine Woche in den Kinos verschiedener Städte gelaufen war. Sie war mit ihrem Partner Timo Lendzion und ihrem fünf Monate jungen Sohn Lion nach Speyer gekommen, der beim Drehen des Films schon im Bauch der Mama dabei war. Die Protagonistin des Films Simone Hage war nicht dabei, da sie den Film in einer anderen Stadt vorstellte.

Wie geht es Simone?

Nach dem Ende des Films waren die Zuschauer wie verzaubert. Lediglich drei von ihnen meldeten sich, um Fragen zu stellen, die sich alle um die Protagonistin drehten. „Wie geht es Simone?“, wurde unter anderem gefragt. „Sie macht ein Fernstudium als Grafikerin, lässt sich bei Bahar, einer Schamanin, und zur Bergführerin ausbilden“, informierte Lobig die Gäste im Theaterhaus.

Anschließend stellte die Regisseurin Caro Lobig ein neues Projekt vor, das sie mit einer weiteren Frau, Svenja, erstellen will.

