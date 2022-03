„Unser Boden, unser Erbe“: Dieser mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm wird im Historischen Museum im Begleitprogramm zu „Expedition Erde“-Ausstellung gezeigt. Regisseur Marc Uhlig ist vor Ort und beantwortet Fragen des Publikums.

An der Vorführung seines Dokumentarfilms „Unser Boden, unser Erbe“ wird der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Marc Uhlig am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr im Historischen Museum der Pfalz in Speyer teilnehmen. Im Anschluss an die Filmpräsentation beantwortet er in einem Publikumsgespräch die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

„Der Boden ist wie eine Haut auf unserem Planeten. Wie der Film das darstellt, ist einfach atemberaubend!“: das sagt der bekannte Filmemacher Volker Schlöndorff zu dieser Dokumentation.

Mit seinem Dokumentarfilm zeigt Uhlig, wie wichtig und zugleich extrem bedroht unsere Lebensgrundlage, der Boden, ist. Er vermittelt eindringlich, warum die kostbare Ressource unsere größte Wertschätzung verdient. Denn nach Uhlig können alle Menschen zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit beitragen – ob als Landwirt, Gärtner oder Konsument im Supermarkt. Im Film geben Experten wie TV-Köchin Sarah Wiener und Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker Denkimpulse.

Im Reich von Maulwurf und Regenwurm

„Wir machen uns einfach keine Gedanken, unter welchen Umständen der Bauer aus diesem Boden Nahrungsmittel zieht. Wir sind gewohnt, einfach in den Supermarkt zu gehen und die Lebensmittel zu kaufen, die wir wollen, zu jeder Zeit“, betont Regisseur Marc Uhlig.

Die Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung „Expedition Erde. Im Reich von Maulwurf und Regenwurm. Eine Mitmachausstellung des Zoom-Kindermuseums Wien“. Diese ist noch bis zum 19. Juni im Historischen Museum der Pfalz zu sehen. Es ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. rg

Info

Weitere Informationen zur Ausstellung www.expedition-erde-ausstellung.de Karten für den Filmabend sind für fünf Euro an der Museumskasse erhältlich oder zuzüglich Servicegebühr im Online-Shop unter www.tickets.museum.speyer.de. Laut aktuellen Corona-Vorgaben ist ein 2Gplus-Nachweis Voraussetzung für eine Teilnahme. Aktuelle Informationen dazu unter www.museum.speyer.de.