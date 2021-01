Die Bibliotheks- und Medienzentrale der Evangelischen Landeskirche bietet digitale Filme sowie einen Ausleihservice für Bücher an. Filmfans können an Online-Gesprächen von FilmCafé Global teilnehmen. Ob Bilderbuchkino mit animierten Tieren, Spielfilme wie „Systemsprenger“ oder „Oskar und die Dame in Rosa“ oder Dokumentarfilme über Kinder, Liebe und Glaube in aller Welt: Die Bibliotheks- und

Medienzentrale (BMZ) der Evangelischen Kirche der Pfalz empfiehlt zum Jahresbeginn aktuelle digitale Medien und Filme auf der Webseite des Medienportals unter http://www.medienzentralen.de/pfalz. Die Angebote sind kostenlos. Nutzer müssen sich nur mit E-Mail und Passwort registrieren. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat die landeskirchliche Bibliothek etliche Neuanmeldungen für die Nutzung ihres Medienportals erhalten. 660 Nutzer sind derzeit registriert. Im Medienportal finden Interessierte über 900 Filme, Web- DVDs und begleitende Arbeitsmaterialien, die sie herunterladen können. Wer weitere Digitalmedien zu einem bestimmten Thema sucht, sollte auf der Webseite http://www.kirchenbibliothek.de unter der Rubrik „Katalog“ gezielte Stichworte eingeben. Unter „Digitales“ finden Nutzer Informationen zu den aktuellen Online-Angeboten.