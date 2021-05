Am Donnerstag wurden die Nominierungen des First Steps Award bekanntgegeben. Mit dem Kinofilm „Schattenstunde“, der zu einem großen Teil in Speyer gedreht wurde, gehört Benjamin Martins zu den Filmemachern, deren Films in der Kategorie „Abendfüllender Spielfilm“ nominiert wurden. Der First Steps Award wird neben dem Deutschen Filmpreis von der Deutschen Filmakademie und deren Partnern Warner Bros., Amazon Studios, UFA und mehr vergeben. Weitere Informationen finden sich auf www.firststeps.de.