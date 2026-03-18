Der Speyerer Weltladen bietet mehrere Veranstaltungen zum Thema fair gehandelte Schokolade an.

Am Freitag, 20. März, 19 Uhr ( Villa Ecarius), wird in Kooperation mit der Volkshochschule, der Freiwilligenagentur und dem Netzwerk Inkota der Dokumentarfilm „The Chocolate War“ gezeigt. Dieser handelt von ausbeuterischer Kinderarbeit im Kakaoanbau. Eine Anmeldung unter www.vhs-speyer.de ist erwünscht. Am Freitag, 27. März, 19 Uhr, folgt in den Räumen von Brilliant Spaces (Johannesstraße 6a) ein Vortrag mit Schokoladen-Verkostung (Anmeldung: info@weltladen-speyer.de). Am Samstag, 28. März, 12 bis 15 Uhr, sammeln als Osterhasen verkleidete Weltladen-Mitarbeiter vor dem Geschäft in der Korngasse 31 Unterschriften gegen unfaire Bedingungen und ausbeuterische Kinderarbeit im Kakaoanbau.