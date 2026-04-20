Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) lädt zu einer Veranstaltung in Speyer ein. Es wird ein Film gezeigt, der aufrüttelt.

Die Sonderveranstaltung beginnt nach DGHS-Mitteilung am Dienstag, 28. April, 15 Uhr, im Kinocenter Theaterhaus, Brunckstraße 13, in Speyer mit einem Sektempfang und Informationsmaterialien des Vereins. Der Film „Gott“ wird ab 15.30 Uhr gezeigt. Anschließend besteht demnach die Möglichkeit zur Diskussion mit Reinhard Konermann, DGHS-Kontaktstellenleiter Südwest. Inhaltlich geht es um die rechtliche Situation der Suizidhilfe in Deutschland sowie um die Umsetzung des ärztlich assistierten Freitods. Die DGHS setzt sich für weitestgehende Selbstbestimmung über das eigene Leben ein. Karten gibt es im Vorverkauf oder an der Tageskasse des Kinos. Im Kinofilm „Gott“ von Ferdinand von Schirach geht es um einen 78-jährigen ehemaligen Architekten, der sein Leben beenden möchte.