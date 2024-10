Volles Haus für das Steinauer Figurentheater „Theatrium“, das den „Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ zum „Kulturbeutel“ gebracht hat.

Detlef Heinichen und Marcel Wagner haben Jonas Jonassons Bestseller mit Puppen, Fischköpfen und Angeln zur Begeisterung des Publikums tiefgründig-komisch in Szene gesetzt.

Kriminelle Energie ist ihnen eigen, die Leidenschaft fürs Angeln und ihr Humor. Conny, Staatsanwalt im Ruhestand (Heinichen) und Ex-Kommissar Göran (Wagner) rollen mit viel Alkohol und noch mehr Enthusiasmus den Fall des 100-jährigen Allan Karlsson noch einmal auf. Dem Roman, der im Jahr 2012 31 Wochen lang auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste stand, sind die Puppen-Schauspieler so treu geblieben wie eine Theaterinszenierung es möglich macht. Ihre Version spielt im Jahr 2005. 100 Jahre zuvor ist Allan als Sohn eines Anarchisten in Schweden zur Welt gekommen. Mit seiner Flucht aus dem Altersheim beginnt im Theatrium eine rasante Reise durch die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Zurück in die Heimat

Der spanische Diktator General Franco taucht als genial gefertigter Fischkopf aus dem Weiher auf, an dem sich Conny und Göran Morgen für Morgen zum Angeln und Trinken treffen. Grund genug, Allans Begegnung mit dem 30 Jahre jüngeren Julius zu schildern. Lieber als Francos Leibwächter auf Lebenszeit zu sein will Allan zurück in die Heimat. Derbe Sprache und lustige Sprüche begleiten nach Amerika zu US-Präsident Harry Truman und Atombombenbauer Robert Oppenheimer. Allan ist zu allem anderen auch noch Sprengmeister, was der Geschichte zu noch mehr Brisanz verhilft.

Wunderbar liebevoll gestaltete Puppen, Autos, Schiffe und Busse bewegen sich ganz analog durch Raum und Zeit. Ihnen zuzuschauen ist pure Entschleunigung. Von den Händen der Puppen-Schauspieler bewegt tauchen die Zuschauer bald in die Geschichte und Geschichten ein, deren Wahrheitsgehalt an diesem Abend im Alten Stadtsaal nicht überprüft wird. Das ist auch weder notwendig noch zielführend.

Sichtbare Spielfreude

Heinichen hustet und schnupft. Der Theatrium-Gründer ist stark erkältet. Dennoch spielt er unterschiedlichen Rollen und sogar die Posaune eindrucksvoll. Neben ihm jazzt Wagner mit Gitarre und Schlagzeug, singt für Heinichen mit, der seine Stimme im Kulturbeutel lieber im Hintergrund hält. Beiden Darstellern ist ihre Spielfreude ins Gesicht geschrieben, ganz besonders dann, wenn ihr Text ins Makabre, Morbide übergeht.

„Wer mit Schweden um die Wette saufen will, sollte Finne oder Russe sein“, erklärt Heinichen die täglichen Schlucke aus dem Flachmann mit jeweils anschließendem Mund abwischen mit dem Hemdsärmel.

Die Besteigung des hinreißenden Himalaya-Modells inklusive eingezeichneter Baum- und Schneegrenze gerät zum lustigen Abenteuer mit tödlichem Ausgang für die Protagonisten.

„Schwedischer Elefant“

Dass kein Elefant vorhanden ist, der für den Fortgang der skurrilen Geschichte notwendig wäre, ist in den Augen Heinichens „jetzt irgendwie Scheiße“. Wagner schafft mittels eines niedlichen Hausschweins Abhilfe, dem er kurz und bündig einen Rüssel vor die Nase bindet und ihn zum „schwedischen Elefanten“ erhebt.

Der von Conny und Göran glänzend vorgetragene Kriminal-Tango ist allenfalls dem Hazy-Osterwald-Sextett 1959 in etwa so gut gelungen wie den Puppenspielern.

Churchill, Mao, Lenin, Stalin werden im Verlauf der vergnüglichen Theaterfassung vom „Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ mit etwas dramatischem Tiefgang aus den Gewässern dieser Welt gefischt. Am Bühnenrand erscheinen Schwarz-Weiß-Fotos der entsprechenden Polit-Prominenz, Herbert Einstein, der Bruder des berühmten Physikers, greift als Büste ins turbulente Geschehen ein. „Einfach nur blöd“ beschreibt er sich, verhält sich auch so und möchte am liebsten sterben. Das wiederum erlauben weder Conny noch Göran noch die Handlung. Darin rauchen Polizisten „Milde Sorte“, weil ihr Leben schon hart genug ist. Darin tanzen am Ende Menschen, Fischköpfe und Puppen gemeinsam umwerfend komisch zu Franz Schuberts „Forellenquintett“. Der 100-Jährige lebt derweil längt auf Bali.

Voller Tempo und Humor

Voller Tempo und Humor hat das Theatrium einen berühmten Roman auf die Theaterbühne des 21. Jahrhunderts getragen. Heinichen und Wagner haben damit grandios bewiesen, dass das Puppenspiel ganz und gar nicht aus der Zeit gefallen ist.