Am Samstag, 10. Februar, gibt es um 20 Uhr im Speyerer Zimmertheater ein Gastspiel des Theaters Alte Werkstatt (TAW) Frankenthal: das „Feuerzangensolo“ mit Uwe Heene.

Das Ein-Personen-Stück ist über weite Strecken interaktiv angelegt. bei der Premiere in Frankenthal mussten die Gäste beim Eintreten eines Lehrers auf Klingelkommando aufstehen oder an der Europa-Karte die Völkerwanderung der Goten erklären, an der Tafel eine komplizierte Rechenaufgabe lösen oder sich in der Pause einem schriftlichen Wissenstest unterziehen. Seine „Klasse“ hatte der Schauspieler trotz der nicht ganz ernst gemeinten Aufforderung „Lassen Sie die Sau raus“ voll im Griff.

Über mehr als zwei „Unterrichtsstunden“ schlüpft in mehr als ein Dutzend verschiedene Rollen und beweist dabei eine enorme stimmliche und mimische Wandlungsfähigkeit. Häufig bedarf es nur eines kleinen Requisits, um den Handlungsfaden weiterzuspinnen.

„Flamme der Nostalgie“

Das von Peer Damminger inszenierte und von Uwe Heene selbst verfasste Stück spielt – wie die literarische Vorlage von Heinrich Spoerl – zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dramaturgisch sehr geschickt greift Heene, der nach eigenen Worten „eine Flamme der Nostalgie“ entfachen will, die bekannten Szenen und Figuren auf. Das ominöse Schild, dass die Schule wegen Bauarbeiten geschlossen ist, fehlt ebenso wenig wie das gespielte Besäufnis mit Himbeerwein nach dem Motto „Jeder nur einen winzigen Schlock“. Köstlich auch die Szene, in der der Oberprimaner Pfeiffer seinen Rauswurf provozieren möchte und vor dem Oberschulrat als Professor Crey verkleidet Unterricht hält. Weil es dabei um das radioaktive Element Radium geht, wurde das Publikum bei der Premiere mit bunt strahlenden Leuchtstäben ausgestattet.

Den ernsten Hintergrund und die gesellschaftspolitisch nicht unumstrittene Botschaft aus der Filmversion von 1944 spart Uwe Heene nicht aus. Er zitierte den Oberlehrer Brett als Vertreter von Disziplin und Ordnung, der die jungen Menschen mit Bäumen verglich, die angebunden werden müssten, damit es zu „schönem, geradem Wachstum“ kommt. Mit dem erhobenen rechten Arm deutete er das dieser Aussage zugrundeliegende braune Gedankengut an und ergänzt: „Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, dafür sorgt das Leben.“

Reime und Musik

Uwe Heene gibt in seinem Stück immer wieder auch Gereimtes zum Besten, wobei er sich gerne bei Wilhelm Busch bedient. Und wenn es ihm nach Musik zumute ist, lässt er in der Regel entweder das gesamte Auditorium den Kanon vom Frühling schmettern oder gibt selbst ein paar Kostproben seiner Sangeskunst.

Info

Premiere am 9. Februar, weitere Aufführungen 16. und 17. Februar, 10. und 23. März, 26. April und 3. Mai, Freitag und Samstag um 20 Uhr, Sonntag um 17 Uhr im Zimmertheater, Kulturhof Flachsgasse, Speyer. Karten gibt es unter tickets@zimmertheater-speyer.de oder im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Speyer, Telefon 06232 72018.