Am Sonntagmorgen ist es in einem Gebäude eines chemischen Betriebs in Speyer-West zu einer Rauchentwicklung durch eine chemische Reaktion zwischen einer Lauge und einer Säure in einem 1000 Liter fassenden Spezialbehälter gekommen. Wie die Speyerer Feuerwehr mitgeteilt hat, haben Mitarbeiter den zu ungefähr einem Viertel gefüllten Kunststoffbehälter dann im Freien auf einer versiegelten Auffangfläche abgestellt.

Die Feuerwehr habe Schadstoff-Messungen im Bereich des sich durch die Reaktion erhitzenden Behälters vorgenommen. Ein Experte der Wehr und Mitarbeiter des Betriebs verständigten sich darauf, die chemische Reaktion durch Hinzugeben von Wasser zu stoppen. Ein weiterer Trupp der Feuerwehr nahm danach Messungen im betroffenen Produktionsgebäude vor.

31 Wehrleute am Einsatzort

„Es wurden dabei keine gefährlichen Messwerte festgestellt“, sagte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann auf Anfrage. Der Rettungsdienst war ebenfalls am Einsatzort und untersuchte die Mitarbeiter des Betriebs. Nach Mitteilung der Feuerwehr gab es bei dem Vorfall keine Verletzten. Im Einsatz waren demnach 31 Wehrleute.